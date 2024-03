O piloto tocantinense de kart João Victor Pereira, de 9 anos, conquistou seu primeiro troféu a nível nacional em Barueri (SP), no início desta semana. O atleta fez o terceiro melhor tempo da prova e levou a terceira colocação. O palmense agora se prepara para a Copa São Paulo Light de Kart que ocorrerá neste sábado, no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, São Paulo (SP).

A mãe do piloto, Danúbia Rutiele, contou que a paixão do jovem começou com sete anos, em uma brincadeira, quando o avô materno o levou para brincar de kart. “De primeira ele já gostou e nunca mais parou, hoje já corre profissionalmente. Ele começou competindo aqui em Palmas mesmo e, desde o ano passado, compete Brasil afora”, completou.

Segundo Danúbia, as expectativas para a corrida de sábado são as melhores. “ Minha expectativa é que ele realmente ganhe essa corrida. Ele já conquistou no último domingo o terceiro lugar, então, ele já se desenvolveu muito do ano passado pra cá, já deslanchou demais, por isso, a expectativa é das melhores. Que ele consiga o primeiro lugar, mas se for o terceiro ou segundo já tá ótimo também, porque ele é capaz. Meu coração fica aqui assistindo apertado, querendo estar lá junto com ele”, contou emocionada.

João iniciou sua carreira ainda com 7 anos na categoria Cadete/Mirim e, segundo a mãe, já coleciona 12 troféus de 3º, 2º e 1º lugar. Em abril do ano passado o jovem realizou a volta de abertura da 2ª Etapa de Kart em de Gurupi, sul do estado. Ele já correu em Palmas, Araguaína, Goiânia (GO), São Paulo (SP), Barueri (SP) e no Autódromo de Interlagos.