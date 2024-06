Vida Urbana Piloto preso com drogas após pouso forçado no Tocantins é recapturado em Mato Grosso do Sul Homem já cumpria pena no regime aberto quando acabou detido em janeiro no município tocantinense de Rio Sono, com cerca de 420 kg de cocaína. Ele estava solto desde abril, por decisão da Justiça Federal no Tocantins

Policiais tocantinenses que integram a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (Ficco) recapturaram nesta terça-feira (11), no município de Vicentina (MS), o piloto preso em flagrante com 420 kg de cocaína, após pouso em uma pista clandestina na cidade de Rio Sono. Ele estava em liberdade desde o dia 30 de abril, até ser pego nesta terça, por d...