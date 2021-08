Vida Urbana Piloto cai de parapente na Serra do Carmo e é resgatado de helicóptero; assista Após receber atendimento no local da queda, seguiu para o Hospital Geral de Palmas em maca presa ao helicóptero do Ciopaer

Com a ajuda de um helicóptero e da equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas do Tocantins (Ciopaer), um homem que pilotava um parapente – equipamento que mistura de asa-delta e paraquedas para planagem – sofreu um acidente após decolagem no sábado, 28. Como o piloto acabou caindo em um local de difícil acesso, próximo à ponte de decolagem, ele recebeu os pri...