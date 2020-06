A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta quarta-feira, 24, que a América Latina ainda não atingiu o pico da covid-19. Por isso, é necessário manter as medidas de conteção do vírus até que a doença esteja controlada na região. Segundo o diretor do programa de emergências da entidade, Michael Ryan, é difícil prever quando esse pico chegará, pois depende da reação de cada governo à pandemia.

"Não é aconselhável reduzir as medidas de saúde pública. A situação na América Latina continua se ampliando, pois não chegou ao pico, e pode alcançar um número sustentado de casos e de mortes contínuas nas próximas semanas. Se não implementarmos essas medidas de forma eficaz, é possível que haja necessidade de lockdowns futuros. O pico está relacionado com o que fazemos. A duração, a intensidade, a redução, tudo está relacionado com a intervenção do país, do governo e das comunidades", explicou.

Ryan disse que há uma "tendência contínua" do coronavírus em diversos países da região. O aumento de casos nesses locais esteve entre 25% e 50% na última semana, dados que mostram uma "transmissão comunitária intensa". De acordo com o diretor, as orientações à população devem ser categóricas, para garantir o sucesso das ações de prevenção.

"Destaco aos governos nas Américas que deve haver uma comunicação muito clara com cidadãos sobre as medidas a serem tomadas. É importante que haja um investimento sustentado no sistema de saúde pública. A única forma de evitar o vírus é fazer um investimento muito forte para identificar os contatos, isolar, testar, tratar e rastrear os contatos de cada caso", ressaltou Ryan.