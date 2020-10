Vida Urbana Picape capota próximo a Araguatins e bombeiros socorrem casal sobrevivente Em outra ocorrência, no sul do estado, carga de pneus pega fogo na BR-242

Nas primeiras horas desta terça-feira, 20, bombeiros militares foram acionados para atender vítimas de um capotamento na TO-404, na rodovia estadual que liga a cidade de Augustinópolis à TO-010, nas proximidades de Araguatins, sede da 3ª Companhia. Um casal estava no carro. Segundo os militares, o acidente ocorreu por voltas das 7h43, no Km 30 da TO-...