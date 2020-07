Vida Urbana Picado por cobra naja, suspeito de crime ambiental é preso em Brasília Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkuhl, 22, foi preso em casa, na região administrativa do Guará, após deixar a UTI onde permaneceu em coma após ter sido picado pelo réptil

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (29), o estudante que foi picado pela cobra naja, da espécie exótica Kaouthia. Ele é suspeito de integrar um grupo especializado na prática de crimes ambientais. Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkuhl, 22, foi preso em casa, na região administrativa do Guará, após deixar a UTI onde permaneceu em com...