Vida Urbana PGR questiona no Supremo critério de maior número de filhos para promoção no Ministério Público Ação de Inconstitucionalidade contra lei orgânica também mira critério com base no tempo de serviço público em geral fora do Ministério Público

Os critérios de desempate para promoção e remoção de membros do Ministério Público do Tocantins (MPTO) são alvos de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), proposta ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na quarta-feira, 23. O procurador aponta que a movimentação funcional na carreira dos membros do Min...