Vida Urbana PGR oficia Pazuello e dá 15 dias para ministro explicar omissão no fornecimento de oxigênio em Manaus Procuradoria pediu explicações do titular do Ministério da Saúde com base em reportagem publicada pela Folha; general ignorou sucessivos alertas, até da cunhada, e não agiu para garantir o insumo

A PGR (Procuradoria-Geral da República) deu 15 dias para o ministro da Saúde, general da ativa Eduardo Pazuello, explicar por que não agiu para garantir o fornecimento de oxigênio aos hospitais de Manaus, mesmo tendo sido avisado por diversas vezes, com pelo menos quatro dias de antecedência, do problema crítico de escassez do insumo. O pedido da PGR foi feito com ba...