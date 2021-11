Vida Urbana Pfizer diz que comprimido antiviral reduz risco de Covid-19 grave em 89% Segundo a Pfizer, a pílula inibe uma enzima chamada protease, o que deve impedir que o vírus se replique. A farmacêutica disse que planeja enviar os resultados às autoridades reguladoras dos Estados Unidos para autorização emergencial no país

Um tratamento experimental com pílulas desenvolvido pela Pfizer pode reduzir o risco de ser hospitalizado ou morrer de Covid-19 em 89%, se tomado dentro de três dias após o desenvolvimento dos sintomas, de acordo com resultados divulgados nesta sexta-feira (5) pela empresa farmacêutica. Num estudo com 1.219 pacientes com maior risco de desenvolver sintomas graves...