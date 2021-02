Vida Urbana Pfizer começa testes de vacinas contra o coronavírus em mulheres grávidas Os testes serão realizados em cerca de 4.000 mulheres grávidas saudáveis

As farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram nessa quinta-feira (18) que iniciaram os testes da vacina contra a Covid-19 em gestantes com 18 anos ou mais. De acordo com as empresas, o estudo pretende avaliar “a segurança, a tolerabilidade e imunogenicidade da vacina” em mulheres grávidas. Os testes serão realizados em cerca de...