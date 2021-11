Vida Urbana PF volta a cancelar passaportes não retirados em 90 dias Medida estava suspensa desde fevereiro por causa da pandemia

A Polícia Federal (PF) retomou nesta quarta-feira, (10), o prazo de 90 dias para o cancelamento automático de passaportes que não foram retirados pelos seus titulares. Por causa da pandemia de covid-19, desde fevereiro deste ano, a medida estava suspensa. De acordo com a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, passaportes não retirados serão c...