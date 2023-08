Vida Urbana PF suspeita que papel com percentuais escritos à mão indique possível repartição de propina Documento timbrado traz números e percentuais anotados a mão em papel achado na residência de Emilson Vieira Virgens, solto mais cedo

Durante as buscas da Operação Segundo Plano da Polícia Federal, no endereço residencial do ex-secretário de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais de Palmas Edmilson Vieira das Virgens, 60 anos, equipes encontraram um papel com timbre da Prefeitura de Palmas e da Secretaria Municipal da Educação(Semed)no rodapé, com manuscritos que o delegado da Polícia Federal M...