Atualizada 17/08 ás 10h10

Nesta quinta-feira,17, a Polícia Federal cumpre oito mandados de busca e apreensão para investigar possíveis irregularidades em contratos com a Prefeitura de Araguaína.

A investigação apura indícios e provas de direcionamento de procedimentos licitatórios e superfaturamento em contratos com a Prefeitura de Araguaína, com a contratação de empresa especializada na locação de veículos. Calcula-se que a empresa recebeu do ente municipal no período de 2014 a 2021, contratos que ultrapassam a quantia de R$ 9,4 milhões.

As medidas foram expedidas pela 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína, localizada na região norte do Estado.

A “Operação Trailhawk” faz alusão ao modelo de um veículo de elevado valor, o qual teria sido dado como propina é possível esquema de lavagem de dinheiro.

Os suspeitos poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de associação criminosa, fraude à licitação, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de capitais, cujas penas somadas podem chegar a 41 anos de reclusão.

Em nota, a Prefeitura de Araguaína informou nesta quinta-feira, 17, que a Procuradoria Geral do Município ainda não foi notificada oficialmente sobre a investigação e que tomou conhecimento do fato pela imprensa.

Disse ainda que o município preza pela transparência dos processos licitatórios e contratos, que são feitos com preços equivalentes aos praticados no mercado e por outras cidades, órgãos ou instituições públicas do Tocantins. Explicou também que a prefeitura se coloca à disposição com a investigação da Polícia Federal, e fornece todas as documentações e informações necessárias para que o fato seja devidamente esclarecido.