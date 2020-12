Vida Urbana PF investiga grupo suspeito de violar encomendas dos Correios entre Brasília e Palmas Policiais cumprem 8 mandados de prisão em Brasília expedidos pela Justiça Federal em Palmas

A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira,10, 8 mandados de prisão contra um grupo suspeito de furtar encomendas dos Correios na operação Extravios, em Brasília (DF), expedidos pela Justiça Federal em Palmas. A suspeita é que motoristas de uma empresa terceirizada estejam envolvidos na associação criminosa. De acordo com a PF as investigações contaram com o ...