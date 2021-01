Vida Urbana PF investiga fraudes na concessão de aposentadorias no TO e PA; veja vídeo do delegado sobre o caso Ação acontece nesta sexta-feira com o cumprimento de um de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão

Atualizada às 13:47 Operação “En Passant” da Polícia Federal, deflagrada nesta sexta-feira, 29, busca desarticular e identificar um grupo criminoso responsável por fraudes na concessão de benefícios previdenciários, com o foco em fraudes na concessão de aposentadorias no Tocantins e no Pará. Essa ação cumpriu seis mandados judiciais, sendo um de prisão preventiva e ...