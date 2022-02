Vida Urbana PF investiga fraude em revalidação de diplomas de médicos formados na Bolívia com documentos falsos Alvo de busca e apreensão recebeu quantia elevada de dinheiro suspeito de ter origem em processo de falsificação de documento de universidade federal usado para registro médico no CRM

Uma tentativa de revalidar um diploma de medicina obtido em Cochabamba, na Bolívia, pelo sistema do CRM (Conselho Regional de Medicina do Tocantins) com documentos falsou levou a Polícia Federal a abrir uma investigação contra um grupo suspeito de falsificação de diplomas de universidades federais. A operação ganhou o nome de “Diploma do Crime” e nesta quarta...