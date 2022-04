Atualizada às 12:25

O conselheiro Severiano Costandrade Aguiar, ex-presidente do Tribunal de Contas (TCE), atual corregedor do órgão e relator da Resolução que minou a área técnica da corte, é o principal nome do relatório da Polícia Federal entregue ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a operação Esopo 267, deflagrada no ano passado, para apurar irregularidades na construção do Edifício Ruy Barbosa, anexo do TCE. O conselheiro é indiciado pelos crimes de fraude à licitação, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Além dele são indiciados os empresários Wagner Ferreira (da Recep), Bartolomé Alba Garcia (da Real Construtora), Marcelo José Franca Rosa (sócio da Recep), Marcelo Costa Maia e sua esposa Cleusa Alves Texeira Maia (da CM Construções) e Oscar de Souza Sá (fiscal da obra) . Outros três investigados, Tomas Perocco ferreira, Thiago Vieira dos Santos e Wander Ferreira não foram indiciados, por falta de provas, segundo a pf.

Os investigadores apontam que embora a CM tenha vencido a licitação, a obra teria sido executada pela Recep, com desvios estimados de mais de R$ 5 milhões. O valor suspeito tem base em movimentações financeiras suspeitas, laudos periciais e informações de campo. Parte da verba usada na obra veio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A conclusão da PF é que houve fraude no procedimento licitatório. “Um dos elementos da suposta manobra criminosa seria exatamente o famigerado acordo entre as duas empresas para que uma contratasse e a outra executasse a obra” afirma o delegado Mauro Fernando Knewitz, que assina o relatório final.

Testemunhas citadas no relatório da PF foram “taxativas” em dizer que o conselheiro Severiano Costandrade e o conselheiro Wagner Praxedes “tinham consciência de que era a RECEP quem estava executando a obra contratada com a CM Construtora.”

Execução da obra com produtos inferiores também é citada no relatório como uma das irregularidades na construção. Testemunhas são citadas pela PF afirmando que a decisão de substituir o piso que seria de granito, previsto contratualmente, por piso cerâmico partiu do então presidente do Tribunal, conselheiro Severiano.

Com base em laudo pericial, o delegado aponta que, em relação à competitividade da licitação, os peritos encontraram pelo menos quatro exigências que, injustificadamente, restringiram participação de maior número de empresas interessadas. Somente 3 empresas participaram e os peritos não encontraram documentos que mostrassem alguma intenção da comissão de licitação de ampliar a competição.

As empresas construíram o prédio anexo do Tribunal de Contas em contratos que somam mais de R$ 25 milhões na gestão de Severiano Constandrade, que comandou a corte em dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2012. Atualmente, Costandrade é o corregedor do Tribunal de Contas.

A inauguração da obra, pelo então vice-governador João Oliveira (PTB) ocorreu no dia 30 de janeiro de 2013. Batizado de Edifício Rui Barbosa, o prédio possui uma área de 5.732,66 m² e abriga a presidência, a corregedoria, o plenário e as seis relatorias do órgão e é ligado ao prédio original por uma passarela suspensa sobre uma avenida.

Superfaturamento é de R$ 5,2 milhões, afirma PF

Perícia policial apontada no relatório, além dos indícios de fraudes no processo licitatório e de direcionamento à empresa CM Construtora, constatou ainda sobrepreço de 16,32% acima do valor de referência. Segundo o relatório, somado ao superfaturamento, o valor do prejuízo original alcançou R$ 2.025.327,48 e corresponde, em valores atualizados em abril deste ano, a um prejuízo de R$ 5.288.434,52.

Parte do suposto prejuízo ocorreu pela troca do piso contratado de granito e feito com cerâmica. A justificativa de Severiano teria sido o peso do piso. Mas a PF aponta que houve aditivo de 25% para reparar a laje, que não possuía a espessura prevista no edital, e foi preciso acrescentar uma camada de 6cm para regularização do sobrepiso.

“Ocorre que uma substituição desta natureza, granito por porcelanato, associada a uma justificava como a ventilada pelo Conselheiro, referente a um prédio novo, ainda em construção, e que está associada a um aditivo contratual suspeito e que contradiz a justificativa apresentada, dificilmente seria aceita caso não houvesse um alinhamento entre a parte contratante e a executante, reforçando os indícios de participação direta do então Presidente do TCE/TO, o conselheiro Severiano Costandrade nos ilícitos investigados, permitindo que terceiros desviassem parte dos recursos públicos destinados à obra do prédio Anexo”, conclui a PF.

As negociações de imóveis para Severiano Costandrade

Uma das bases do indiciamento do conselheiro é a compra que ele fez de um imóvel de luxo da própria empresa que construiu o anexo do TCE. O delegado Mauro Fernando Knewitz concluiu que Severiano não quitou integralmente a compra do imóvel e o valor não liquidado é uma vantagem indevida recebida pelo atual corregedor. “Em outras palavras, enxergavam-se fortes indícios de que a transação imobiliária serviu para maquiar o pagamento de propina”, conclui.

A partir da análise dos dados bancários das movimentações entre Severiano e a Recep para a compra do imóvel, os investigadores apontam divergência entre o preço do imóvel e as informações do registro imobiliário. O apartamento de luxo fica no Park Imperial Residence, na quadra 404 sul, na capital.

Segundo a operação, uma certidão cartorária aponta que o imóvel estava avaliado em R$ 1 milhão e teria sido comprado por R$ 500 mil de recursos próprios do conselheiro e R$ 500 mil financiados no Banco do Brasil, com recursos do vendedor.

Os investigadores afirmam que dos R$ 500 mil citados de recursos próprios há registro de pagamento de pouco mais de R$ 367.000,00, que é a soma da transferência das contas do conselheiro para a empresa.

Ainda segundo a investigação, este valor pago, coincidentemente, bate com a última transação envolvendo o conselheiro e a Recep, no dia 29 de abril de 2014, quando "foi identificada a existência de igual valor realizada pela Recep, caracterizada pela liquidação de um cheque". Segundo a PF, o cheque tinha o valor de R$ 100 mil. Citando dados da CGU, os investigadores afirmam que entre 2011 a 2014, as transações entre o conselheiro e a empresa "totalizaram R$ 367.795,30".

A conclusão da apuração é que Severiano não quitou integralmente a compra do apartamento "resultando em obtenção de vantagem indevida correspondente ao quanto não liquidado. Em outras palavra-se, enxergam-se fortes indícios de que a transação imobiliária serviu para maquiar o pagamento de propina".

A PF aponta ainda suposta propina de R$ 550 mil repassadas ao conselheiro pelo direcionamento dissimulado da obra do prédio do anexo do TCE “recebida e incorporada ao patrimônio de Severiano”.

"Considerados os dados conhecidos das alienações imobiliária referidas anteriormente e as declarações de Severiano, em valores aproximados e não atualizados, a vantagem indevida seria de R$ 550.000,00, sendo R$ 272.204,70, referentes a diferença não paga do apartamento adquirido por R$ 1 milhão”, explica o delegado autor do relatório.

Outra parte dessa suposta propina, segundo a PF, no valor de R$ 278.036,80, são referentes a diferença não paga em outro imóvel da Real. Seria uma sala do edifício JK Business. Essa sala teve o valor final de R$ 300 mil.

Para completar o valor, a PF afirma que há mais R$ 40 mil “efetivamente pagos e aparentemente não restituídos”.

Conselheiro chegou a dizer que não sabia com quem negociara o apartamento

Segundo a PF, em depoimento para as investigações, em um primeiro momento o conselheiro chegou a dizer que não se recordava com quem negociou a comprade um imóvel de R$ 1 milhão com a Recep.

De acordo com o relatório, ele negou qualquer responsabilidade na licitação e todos os atos praticado foram previamente conferidos pelo corpo técnico do Tribunal.

Ele disse que o contato com a empresa Recep era mínimo e se limitou à compra do apartamento ou demandada sobre o prédio onde reside, do qual era o síndico.

“O conselheiro esquivou-se das perguntas relacionadas a qual empresa efetivamente construiu o prédio Anexo do TCE/TO, limitando a responder que todos os pagamentos foram realizados em favor da CM Construtora, embora nitidamente demonstrou ter conhecimento de que de fato foi a RECEP quem construiu o edifício”, escreve o delegado.

De acordo com a PF, após os investigadores mostrarem a Severiano as evidências de outras relações pessoais e comerciais dele com os sócios da Recep e familiares, o conselheiro confirmou informações sobre seu relacionamento com os empresários, “relatando a aquisição de um outro imóvel, o aluguel de kitnet para Wander Ferreira (ex-assessor de Severiano, irmão do dono da Recep), além da forma de pagamento dos imóveis que adquiriu da Recep, agora recordando-se que negociou com Wagner Ferreira (um dos donos da Recep)”.

Segundo a PF, Severiano afirmo que "nunca recebeu qualquer valor em espécie proveniente direta ou indiretamente de qualquer sócio ou preposto da Recep (...) além da aquisição de dois imóveis referidos anteriormente, não realizou nenhum outro negócio com a Recep".

A PF considerou “frágeis” as declarações do conselheiro. Segundo o relatório, ele atuou na “trama” desde o princípio, quando deu início ao processo que levou a dissimulada contratação da Recep, pertencente ao irmão de seu chefe de gabinete.

Apuração sobre sistema de ar condicionado não provou prejuízo

A investigação apurou ainda suposto pagamento em duplicidade pelo sistema de ar condicionado. Licitado por R$ 1.185.925,00 no mesmo contrato, o sistema deveria ter sido entregue com a obra, mas houve outro contrato nº 56/2013, com serviços de engenharia, instalação e fornecimento de equipamentos de ar-condicionado, no valor de R$ 1.890.000,00.

Nesse ponto, o delegado concluiu que a investigação é inconclusiva. Segundo o relatório, embora tenha havido adiantamento de recursos nos itens elevador e ar-condicionado no valor de R$ 839.973,80, em uma segunda medição, o laudo pericial conclui que o valor calculado pela perícia foi 3,8% menor que o valor contratado, dentro da margem de aceite das regras brasileiras (10%) “não havendo, portanto, segundo o laudo e naquele momento, constatação de dano ao erário em decorrência de sobrepreço”.

O relatório agora está com o ministro relator, Og Fernandes, e com a Procuradoria-Geral da República (PGR). O órgão pode optar por pedir mais diligências ou oferecer denúncia contra os indiciados.

Em nota, o conselheiro disse que a "respeito do indiciamento declaro que não cometi nenhuma irregularidade. Tenho convicção que uma análise apurada conduzirá ao seu arquivamento", escreveu.

Já o Tribunal de Contas infomou que ainda foi comunicado oficialmente sobre o indiciamento, e tendo em vista o princípio constitucional da transparência, continua à disposição para prestar as informações, solicitadas pela justiça, disponíveis na Corte de Contas".