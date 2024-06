Vida Urbana PF faz operação contra suspeitos de invasão ao sistema do TSE com uso do E-título Criminosos fizeram emissões de título de eleitor até inscrições como mesário voluntário, em nome das vítimas

A Polícia Federal investiga suspeitos de invadirem o sistema de cadastros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por meio do aplicativo E-Título. Os criminosos fizeram emissões de título de eleitor até inscrições como mesário voluntário, em nome das vítimas. O TSE detectou o problema e identificou 158 registros de irregularidades realizadas por meio do aplicativo. Até o ...