Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 20, a “Operação Lupi”, e cumpre cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em Anápolis (GO) e Manaus (AM). Os mandados foram expedidos pela Vara Única Justiça Federal Subseção Judiciária de Gurupi.

De acordo com a polícia, o objetivo da operação é identificar a atuação de uma organização criminosa dedicada à extração, comercialização e exportação ilegais de ouro extraído de reservas indígenas e unidades de conservação federais, bem como à lavagem do dinheiro, bens e ativos de origem ilícita.

A Operação Lupi é decorrente das investigações realizadas na “Operação Kukuanaland” e na “Operação Bullion”, deflagradas em fevereiro e maio deste ano pela Polícia Federal no Tocantins.

Durante o inquérito policial a PF identificou a possível existência de grupo criminoso, cujo modo de agir passa pelas seguintes atividades ilegais: extração do minério em áreas proibidas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e subsequentes transporte, comercialização e exportação do ouro ilegal.

A polícia investiga a hipótese de que o ouro extraído ilegalmente de reservas indígenas e unidades de conservação federal vinha sendo “esquentado”, mediante documentos ideologicamente falsos, nos quais o grupo declarava origem diversa da real, como se o metal tivesse sido extraído de área autorizada.

De acordo com a polícia, a partir das medidas judiciais executadas nesta quarta-feira, 20, a investigação pretende identificar os principais envolvidos na exportação do ouro ilegal, demais integrantes da organização criminosa, recuperar ativos financeiros e estancar atuação do grupo.

Os indiciados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, por crimes contra a ordem econômica usurpação; pesquisa/lavra/extração de recursos minerais sem autorização/permissão/concessão ou licença; lavagem de bens, dinheiro e ativos; falsidade ideológica, receptação e organização criminosa. Cujas penas somadas, podem chegar a 29 anos de reclusão.

O nome “Lupi” vem do latim e significa lobos, pois os suspeitos se comunicavam por aplicativo de mensagem em um grupo denominado “WOLF”, que é lobo em inglês.