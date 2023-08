Bolsas e caixas cheias de dinheiro e joias foram encontradas pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (10). A apreensão aconteceu durante operações que investigam fraudes em contratos da Prefeitura de Palmas.

O dinheiro estava escondido em uma casa. Um vídeo feito pela Polícia Federal mostra várias caixas e bolsas abarrotadas de dinheiro no chão de um quarto. Ainda não há informação sobre o valor apreendido.

Momentos após o dinheiro ser encontrado, a PF prendeu o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais, Edmilson Vieira das Virgens. Ele foi preso em flagrante suspeito de lavagem de dinheiro.

O dinheiro e a prisão aconteceram depois que a Polícia Federal saiu às ruas para cumprir mandados de busca para investigar contratos do transporte escolar e da compra de materiais pedagógicos pelo município. Os contratos investigados ultrapassam R$ 30 milhões.

No caso do contrato do transporte escolar, o município está pagando cerca de R$ 110 mil por dia de contrato, totalizando R$ 19,9 milhões por 180 dias. A contratação foi feita em apenas dois dias e isso chamou atenção da polícia.

Operação

Na manhã desta quinta-feira (10) a sede da Secretaria Municipal de Educação e o prédio da prefeitura na Avenida JK foram alvos de mandados de buscas.

A Polícia Federal cumpriu mandados em duas operações. A primeira investiga o contrato de transporte escolar e a segunda apura compra de kits pedagógicos, que somam mais de R$ 30 milhões.

Os dois contratos foram feitos sem licitação. Segundo a PF, as investigações começaram após denúncias e são apurados os crimes de contratação direta ilegal, corrupção e lavagem de dinheiro.