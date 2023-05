Nesta terça-feira, 23, a Polícia Federal (PF) cumpre dez mandados de busca e apreensão no estado com mais de cinquenta policiais federais durante “Operação Passe Livre”, contra suspeitos de bloquear rodovias em atos antidemocráticos.

Segundo a Polícia Federal, a decisão foi expedida pela 4ª Vara Federal de Palmas. A investigação começou a partir do término das eleições do ano de 2022, com o início dos movimentos que tentavam interferir no resultado das eleições presidenciais.

Caso as suspeitas sejam confirmadas, os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de depor o governo legitimamente constituído, com penas que somadas podem chegar a 20 anos de reclusão.

A “Operação Passe Livre” tem o objetivo de aprofundar investigação relacionada ao cometimento do crime de abolição violenta do Estado de Direito, bem como garantir a ordem pública e segurança das instituições democráticas.

Ainda conforme a PF, o nome faz referência aos bloqueios rodoviários realizados no ano passado, que prejudicaram a população brasileira, tanto pela restrição da locomoção quanto pelo atraso no transporte de produtos e mercadorias.