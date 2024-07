Vida Urbana PF cumpre mandados no TO contra grupo suspeito de envolvimento com tráfico de armas Além do Tocantins, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e no Distrito Federal

A Polícia Federal (PF) cumpriu três mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Paraná, Tocantins e Paraíba contra um grupo suspeito de envolvimento com o tráfico internacional de armas e lavagem de dinheiro. A ação foi realizada na quarta-feira (24) durante a Operação Fênix. De acordo com ...