Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 19, a Operação “Iceberg”, com o objetivo de coletar novas provas para identificação de todos os suspeitos envolvidos no inquérito policial que apura crimes de associação criminosa, furto mediante fraude, lavagem de capitais e invasão de dispositivo informático.

No total, foram cumpridos 7 mandados judiciais nos estados do Tocantins, em Palmas, e no Espírito Santo, nas cidades de Linhares (ES), Serra e Guarapari (ES).

A investigação decorre do que foi investigado na Operação Código Reverso, deflagrada anteriormente pela Polícia Federal no Tocantins.

De acordo com a polícia, os suspeitos praticavam fraudes bancárias por meio do envio de mensagens eletrônicas (SMS ou E-mail) para vítimas contendo links com vírus para obter dados bancários, senhas, dentre outras informações pessoais.

A partir das informações das vítimas os suspeitos realizavam várias transações financeiras, gerando grande prejuízo.

O nome da operação faz referência a grande quantidade de criminosos ocultos envolvidos nos crimes investigados, estando apenas visível uma simples mensagem eletrônica. Assim como as enormes massas de gelo existentes nos oceanos em que apenas uma pequena parte está visível acima da superfície, estando sua maior parte oculta, de difícil constatação.

No dia 21 de março de 2018, a PF deflagrou a Operação Código Reverso, na ocasião houve a prisão de seis pessoas. Uma das prisões aconteceu na Quadra 507 Sul, em Palmas.