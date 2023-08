A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quinta-feira (3), mandados de busca e apreensão para investigar possíveis irregularidades em contratos da Secretaria de Estado da Saúde. A operação foi autorizada pela Justiça Federal e mandados são cumpridos em Palmas.

O governo do estado informou que ainda busca acesso aos autos da investigação para se posicionar.

Essa investigação apura contratos de insumos para os hospitais públicos do Tocantins e supostos desvios de dinheiro. Mandados estão sendo cumpridos em endereços do secretário de saúde Afonso Piva, e da superintendente de Vigilância em Saúde, Perciliana Bezerra. Ainda não há informação sobre a participação deles.

Há mandados de busca para a sede da Secretaria de Estado da Saúde, na Praça dos Girassóis, e também no endereço de empresas.

Afonso Piva é servidor de carreira do governo do Tocantins desde 2004 e ocupou diversos cargos de gestão no governo do estado. Ele foi efetivado como secretário em outubro de 2021, quando Wanderlei Barbosa (Republicanos) assumiu o governo após o afastamento do governador anterior por suspeita de fraudes no plano de saúde dos servidores públicos e aparelhamento da Polícia Civil.