Redação Jornal do Tocantins

Nesta quarta-feira,31, a Polícia Federal deflagrou a “Operação Checkout” de busca e apreensão em pousadas que estão irregularmente na Área de Proteção Ambiental dos Meandros do Rio Araguaia, no entorno norte da Ilha do Bananal.

Os empreendimentos também foram interditados pela ação que ocorreu junto com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade- ICMBIO.

Segundo a Polícia Federal, os estabelecimentos estão irregularmente em terras indígenas e apresentavam armazenamentos inadequados de combustíveis, e outras infrações que não foram informadas.

Ainda conforme a Polícia Federal, a ação pode resultar na pena de interdição de atividades pelo período de um ano e quatro meses, multa e custas processuais.