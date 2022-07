Vida Urbana PF cumpre mandados de busca e apreensão contra falsários em Palmas As investigações apontam que em pelo menos duas ocasiões houve o repasse do dinheiro falso entre três suspeitos

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 21, a operação “Meus Peixes” com o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra 3 suspeitos de repassar cédulas falsas de R$ 100 reais nos comércios de Palmas. As investigações apontam que em pelo menos duas ocasiões houve o repasse do dinheiro falso entre o grupo de amigos. “Como a aquisição de dinheiro falso ...