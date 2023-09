Dois mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Palmas na manhã desta terça-feira, 5, como parte da 16ª fase da Operação Lesa Pátria. A ação, desencadeada pela Polícia Federal, tem intenção de identificar pessoas que financiaram e fomentaram os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília (DF).

Segundo a PF, esta fase mira os financiadores, executores, autoridades omissas e autores intelectuais dos ataques golpistas praticados por bolsonaristas.

No total foram cumpridos 53 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em São Paulo (12), Mato Grosso do Sul (2), Paraná (6), Santa Catarina (3), Tocantins (2), Ceará (2) e Minas Gerais (26).

As ordens de busca e apreensão miram pessoas que financiaram, principalmente, os ônibus que transportaram os golpistas até Brasília onde ouve a invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF.

Segundo a PF, o Supremo determinou a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos suspeitos. Apura-se que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar à cifra de R$ 40 milhões.

Ainda segundo a polícia, as investigações continuam em curso, e a Operação Lesa Pátria “se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas”.

Balanço

Desde a primeira fase da Operação Lesa Pátria, 78 mandados de prisão e 277 de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal, além da instauração de 17 inquéritos.