A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta quinta-feira, 20, cinco mandados de busca e apreensão em Cariri do Tocantins, município localizado na região leste do Estado, durante a terceira fase da “Operação Catilinárias” que apura a prática de crimes de desvio de recursos públicos no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), por meio de associações de fachada e empresas sem condições para execução dos serviços de transporte escolar.

Os documentos foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Conforme a polícia, os suspeitos criaram falsas associações para transporte escolar visando obter vantagens indevidas por meio de contratação de terceiros indicados por servidores públicos envolvidos no esquema.

Entre os anos de 2013 a 2016, foi apurado o pagamento de aproximadamente R$ 100 mil reais em propina.

Ainda segundo a PF, a investigação apontou indícios de que a vantagem indevida paga aos servidores públicos ultrapassou a cifra de R$ 350 mil reais, nos anos de 2017 a 2018, após substituição da associação por uma empresa, que também não possuía capacidade para a prestação do serviço.

O JTo solicitou posicionamento da prefeitura de Cariri nesta quinta-feira sobre a operação. A assessoria confirmou que a PF foi até a sede da prefeitura e requisitou documentos. Em nota, o município esclareceu que conforme a PF, a investigação iniciou em 2013. De 2013 a 2016, a prefeitura era administrada por um ex-gestor.

Sobre o contrato de transporte escolar em 2017, primeiro ano de gestão do prefeito Júnior Marajó (DEM), a atual gestão informa que não utilizou recursos federais do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, objeto de investigação do atual inquérito e que todo o processo de contratação da empresa está dentro da lei e toda a documentação foi entregue para análise.

Ainda segundo a nota, a administração Municipal reforçou também que está à disposição para quaisquer procedimentos necessários, e que permanecerá colaborando ativamente com a Justiça para apuração dos fatos e estabelecimento da verdade.

O PNATE é um programa do governo federal para apoiar o transporte escolar de estudantes, principalmente da zona rural.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de associação criminosa, peculato, frustração do caráter competitivo de licitação, prorrogação ilícita de contrato, corrupção ativa e corrupção passiva, que somadas, variam de 5 a 27 anos de reclusão e 4 a 8 anos de detenção.

O nome da Operação faz alusão a uma série de quatro discursos célebres do cônsul romano Marco Túlio Cícero, pronunciados em 63 a.C. Os discursos são um ato de denúncia contra a conspiração pretendida pelo senador Lúcio Sérgio Catilina, que logo de início destila: “Até quando Catilina, abusarás de nossa paciência?”