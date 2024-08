A Polícia Federal apreendeu armamento durante o cumprimento de mandado de buscas em um endereço do desembargador João Rigo Guimarães, em Araguaína, no norte do Tocantins. Ele é um dos alvos da operação Máximus na da Polícia Federal, que apura suposta venda de sentenças na Justiça estadual.

O mandado no endereço do desembargador foi cumprido no início da manhã desta sexta-feira (23). Imagens feitas pela TV Anhanguera mostram o momento em que os agentes deixam o local com documentos e pelo menos duas armas longas.

João Rigo é ex-presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins e atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE). A reportagem pediu posicionamento aos dois tribunais, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

A investigação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). São dois mandados de prisão preventiva e 60 ordens de busca e apreensão, sendo cumpridos nos estados de Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. A ação foi chamada de operação Máximus.

Mandados foram cumpridos no Fórum de Palmas e na sede do Tribunal de Justiça do Tocantins, além de dezenas de endereços na capital. Procuradores do Estado e chefes de órgãos públicos do executivo são alvos de buscas, além de advogados.

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) informou por meio de nota que não é alvo da operação da Polícia Federal e que as unidades da Justiça Eleitoral mantêm o atendimento normal. Confira a nota completa no fim da reportagem

O JTo pediu posicionamento para o TJ-TO e para o governo do Tocantins, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

Também foram determinadas medidas cautelares como o afastamento de cargo público, o sequestro e a indisponibilidade de bens, direitos e valores dos envolvidos.

A investigação apura os crimes de corrupção ativa, exploração de prestígio, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O nome da operação faz referência à personagem do filme Gladiador (Máximus), que lutou contra a corrupção na cúpula do poder no Império Romano.

Veja detalhes da operação com a repórter Ana Paula Rehbein no Bom Dia Tocantins.

Leia também:

PF investiga compra e vendas de decisões e cumpre mandatos no judiciário do Tocantins

Chefe de gabinete do governador é exonerado um dia após PF encontrar dinheiro dentro de gaveta

Operação Fames-19

Há apenas três dias a Polícia Federal realizou outra operação no Tocantins, apurando suposto desvio de dinheiro público por meio da distribuição de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19. Houve apreensão de dinheiro no Palácio Araguaia e na casa do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), que é um dos alvos. Dois filhos dele e a primeira dama também são investigados.

Todos negaram participação no suposto esquema. (Veja o posicionamento deles)

Nota do TRE-TO