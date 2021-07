Vida Urbana Pessoas dos públicos prioritários que ainda não se vacinaram devem buscar o imunizante nesta segunda Atendimento será feito em 14 Unidades de Saúde da Família (USFs), das 13 às 17 horas, as quais atenderão mediante agendamento realizado no site da Semus

Nesta segunda-feira, 5, será o dia de vacinação dos públicos prioritários do Plano Nacional de Imunização (PNI) que perderam as ações de imunização contra a Covid-19, em Palmas, e também pessoas acima de 45 anos sem comorbidades. O atendimento será feito em 14 Unidades de Saúde da Família (USFs), das 13 às 17 horas, as quais atenderão mediante agendamento já dis...