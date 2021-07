Vida Urbana Pessoas com 38 anos começam a ser vacinadas contra a covid em Gurupi, Colinas e Porto Nacional Veja os locais de vacinação nas três cidades; em Paraíso vacinação começou nesta semana para a faixa etária de 18 anos

A partir desta quinta-feira, 22, as secretarias municipais da Saúde de Gurupi, Colinas do Tocantins e Porto Nacional inseriram uma nova faixa etária na campanha de vacinação contra a Covid-19. Nas três cidades começaram a ser imunizadas pessoas com mais de 38 anos, sem comorbidades. Em Gurupi, a imunização ocorre em formato de drive-thru no Centro de Conven...