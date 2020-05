As informações são do G1 Tocantins

Nesta quinta-feira, 14, e sexta-feira, 15, pesquisadores visitam as quadras de Palmas para realizar testes rápidos da Covid-19. A pesquisa faz parte de um mapeamento nacional da doença que será realizado em 133 cidades brasileiras e foi contratada pelo Ministério da Saúde, com equipes do Ibope e coordenação pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Em Palmas, os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde apoiam aos trabalhos e ao menos 25 setores da capital devem ser visitados. Além dos testes, serão aplicados questionários para o mapeamento do índice da população que possui anticorpos para a doença.

Serão três rodadas com 15 dias de intervalo entre uma e outra e devem ser testadas 250 pessoas, 10 em cada bairro. Além da capital, Araguaína e Gurupi também terão etapas da pesquisa.

A expectativa é de aplicação de até 100 mil testes em todo o Brasil. O Ministério da Saúde deve utilizar os dados para dimensionar os recursos que serão necessários no combate a pandemia, além de embasar decisões sobre as medidas de isolamento social. As informações são do G1 Tocantins.