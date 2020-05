Apesar de ser um dos quatro estados do País com menor índice de isolamento social, o Tocantins registrou um aumento nos últimos sete dias de pessoas que se mantém em casa para evitar a contaminação do novo coronavírus.

De acordo com a In Loco, empresa que faz pesquisas utilizando a localização de usuários de aplicativos de aparelhos celulares, até sábado, 9, o Tocantins estava com 38,8% da população em isolamento, enquanto no sábado passado, 2 de maio, esse número era de 32,1%, aumentando 6,7%.

Conforme a apuração dos dados da última semana até este sábado, o Tocantins fica na frente, na questão do isolamento social, do Mato Grosso do Sul (38,7%), do Mato Grosso (38%), e de Goiás (37,4%), o último colocado.

Desde fevereiro, quando registrou-se o primeiro caso no Brasil, conforme os gráficos apresentados, o Tocantins já apresentou índice de isolamento social de 69,6%. Isso ocorreu no dia 22 de março, logo após a confirmação do primeiro caso de infecção no Estado que ocorreu em 18 de março.

O Estado já tem 688 casos de Covid-19 em 46 municípios, sendo os mais atingidos pela infecção Palmas e Araguaína. Até a manhã deste domingo, 11 pessoas perderam a vida para a doença causadora da pandemia mundial do coronavírus.

A média nacional do índice de isolamento social no Brasil é de 43,1%, sendo que em 22 de março chegou a 62,2%.

Veja os gráficos da pesquisa abaixo e para acessar, clique aqui.