Vida Urbana Pesquisa encontra 21 genomas e 5 variantes em circulação no Tocantins; entenda as mutações dos vírus Dados são do Projeto CoronaÔmica que realiza um monitoramento nacional sobre a pandemia; Lacen-TO também mantém vigilância genômica sobre os casos

É uma característica comum dos vírus a ocorrência das mutações. Para sobreviver, esses organismos se aprimoraram e aumentaram seus potenciais de infecção. Devido a essa particularidade é natural que os vírus causadores de infecções tenham variantes, como ocorre no caso da SARS-CoV-2. A partir do acúmulo de uma série de mutações, no caso da Covid-19 a proteína spike (...