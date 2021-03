Vida Urbana Pesquisa descobre duas novas espécies de peixes na bacia do alto rio Tocantins Naturatins divulgou a pesquisa sobre as espécies do ao gênero Knodus, que tiveram suas descobertas publicadas no periódico científico Neotropical Ichthyology

Nesta segunda-feira, 22, em que se comemora o Dia Mundial da Água, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) divulgou que uma pesquisa revelou duas novas espécies de peixes na bacia do alto rio Tocantins. A pesquisa sobre a descoberta está publicada em artigo científico no periódico científico Neotropical Ichthyology. http://bit.ly/3ltZCZU Conforme o Natura...