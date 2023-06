Redação Jornal do Tocantins

Partes de uma moto Fan 150 de cor cinza furtada no dia 6 de maio em frente ao Bar Ouro Preto, em Araguaína, apareceram no fundo do lago de Araguaína na tarde deste domingo, 25 de junho.

Conforme os registros policiais, a moto teria sido furtada de um motorista de caminhão de 32 anos, por volta das 2 horas, do dia 6 de maio. O piloto estava no Bar Ouro Preto, no setor Filadélfia, e havia deixado a moto em frente ao local. Quando saiu, não encontrou mais o veículo.

Pescadores localizaram o motor e a placa da moto dentro do lago, por volta das 17 horas, perto da Ponte do Setor Lago Sul. Os pescadores acionaram a Polícia Militar. Um policial de 36 anos levou os objetos para a 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína.

O motorista, que pediu para não ser identificao, contou ao JTo que a moto tinha sido depenada. “Três depois apareceu só chassi, não tem? Motor, tanque e outras peças não tinham nada”.

“Eu tou na esperança de achar o tanque, banco e as outras peças, não tem?”, completa o motorista, que guarda no quintal de casa o chassi localizado no setor Eldorado.