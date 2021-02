Vida Urbana Pescador de 54 anos desaparece após embarcação afundar no rio Araguaia em Couto Magalhães Conforme a polícia, dois pescadores saíram por volta das 16h desta quinta-feira, 18, para pescar no rio e um dos ocupantes da embarcação se desequilibrou e em seguida o barco afundou

Um homem, identificado como Tasso Gomes da Silva, 54 anos, desapareceu, por volta das 16h desta quinta-feira, 19, após um possível afogamento no rio Araguaia, que corta o município de Couto Magalhães, cidade distante a 283 km de Palmas. De acordo com a Polícia Militar (PM), dois pescadores saíram por volta das 16h desta quinta-feira, 18, para pescar no rio e um d...