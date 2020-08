O Tribunal de Justiça (TJTO) divulgou uma liminar concedida pelo juiz Nassib Cleto Mamud, 1ª Vara da Fazenda Pública de Gurupi, que permite ao personal trainer André Gama Gonçalves Mota atender alunos em sua academia Gama Personal em meio à pandemia de Covid-19, sem sofrer as restrições de atendimento impostas por decretos da Prefeitura de Gurupi.

De acordo com a liminar do juiz, o profissional deve adotar todos os protocolos de segurança exigidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo município que tem a liberdade de fiscalizar o local.

Conforme o processo, André entrou com o pedido judicial após decreto municipal prorrogar para o dia 24 de agosto a suspensão de atividades comerciais na cidade, impostas como forma de combater a pandemia de Covid-19. Segundo o personal, seu atendimento é individualizado porque acompanha o aluno, atendido com hora marcada, o que diferencia seu serviço daquele oferecido em academias de médio e grande porte.

A argumentação convenceu o juiz. "As academias poderão atender de forma individualizada, como no caso da peticionária e com redução de números de alunos, ao contrário do comércio em geral que não poderá limitar o número de clientes em seu estabelecimento", afirma Mamud.

O juiz aponta "desproporcionalidade" do decreto do prefeito Laurez Moreira (PSDB) e autorizou o atendimento na academia.

O município ainda não foi intimado.