Vida Urbana Perseguição à quadrilha termina com seis mortos e sem recuperação do dinheiro Um dos suspeitos era uma mulher que dava suporte logístico para a organização criminosa que assaltou bancos em Dois Irmãos

A quadrilha suspeita de assaltar agências bancárias em Dois Irmãos teve seis integrantes mortos em confronto com as forças de segurança na madrugada desta sexta-feira, 3, na TO-342. Conforme a Polícia Militar, entre as seis pessoas do grupo, a esposa do líder da quadrilha dava suporte logístico para a organização criminosa também morreu. Ela movimentava armas, v...