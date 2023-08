O suspeito da autoria de um feminicídio na cidade de Santa Fé do Araguaia, distante 422 Km da capital, acabou preso em flagrante pela Polícia Militar (PM). Um homem de 39 anos, conhecido popularmente como “Perneta”, é o suspeito de cometer o crime que vitimou Maria de Nazaré da Silva, de 37 anos.

O crime ocorreu na última sexta-feira, 18, na casa do suspeito, na rua Floriano Peixoto. Segundo a Polícia Militar, ele acabou preso 12 horas depois de cometer o crime em uma área de mata fechada, às margens do Rio Paca, no setor Anaídes. Com o apoio da comunidade, conseguiram informações sobre o paradeiro de “Perneta”.

O homem possui extensa ficha criminal e, conforme a polícia, já responde pelos crimes de tráfico de drogas e furto.

O crime

A vítima, o suspeito e uma testemunha de 81 anos de idade ingeriam bebida alcoólica quando o suspeito passou a agredir a vítima e acertou três golpes de faca na mulher. Os golpes atingiram o abdômen e o tórax da vítima que morreu no local.

A informação é de que a relação do suspeito com a vítima era extraconjugal. Ainda não há confirmação de estupro.