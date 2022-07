Vida Urbana Pernambucano que viaja o mundo de bicicleta chega a Palmas Natural de Santa Cruz do Capibaribe, Lucimário diz ter percorrido distância que se iguala a uma volta e meia a circunferência da terra

Tudo começou em 1995, época em que o ciclista pernambucano Lucimário Monteiro Alves, 48 anos, decidiu, junto com o irmão, Luciano Monteiro, conhecer o Brasil de bicicleta. Mas por que de bicicleta? “Meu pai é pedreiro e não tinha condições, então a gente dizia: vamos de bicicleta, vamos sair por aí rodando esse Brasil e conhecer as coisas do mundo. Então tudo começo...