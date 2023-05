A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu no final de semana o pernambucano Nelsivan Jovan de Araujo, de 30 anos, apontado como o principal articulador do apoio logístico ao grupo que atacou uma empresa de segurança de valores na cidade de Confresa (MT), no dia 9 de abril, e fugiu para o Tocantins.

A prisão ocorreu no dia 28 de abril, por volta das 16h30min em frente a um supermercado na Rua 13 de Maio, no setor George Yunes, em Araguaína, norte do Estado. A ação ocorreu com o apoio da 3ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Deic) de Araguaína.

O JTo checou que o pernambucano tem o apelido de “Perna”, nasceu em Carnaubeira da Penha, cidade do Pernambuco, no dia 22 de novembro de 1992, e a ordem de prisão é assinada pelo juiz João Bosco Soares da Silva. O magistrado atua no Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo) da Comarca de Cuiabá (MT).

O mandado de prisão tem o nº 1007212-43.2023.8.11.0042.01.0001-24 em seu registro na Central de Mandados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Segundo informações da Polícia Civil de Mato Grosso, o homem foi identificado na investigação da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e Delegacias da Regional de Confresa e havia fugido para Tocantins após a Polícia Civil de Mato Grosso identificar e prender no Pará dois responsáveis pelo apoio à quadrilha.

Segundo a Polícia Civil do Mato Grosso, Nelsivan Jovan tinha fugido para o Tocantins depois que outros dois suspeitos de dar suporte à quadrilha foram presos em Redenção, no Pará.

Naquela cidade, a polícia encontrou duas casas que serviram de base para os suspeitos. Imagens divulgadas pelos agentes mostram o momento em que o homem saiu das residências e seguiu em direção a Confresa (MT), pela BR-158, em cinco automóveis de luxo blindados e outros veículos populares.

De acordo com a Polícia Civil do Mato Grosso, uma das casas era alugada por Nelsivan Jovan com o uso de nomes falsos. Ainda de acordo com o órgão além do apoio ao bando em Redenção, ele teria participado de todo o planejamento do ataque à Confresa (MT).

Preso no dia 28 de abril por volta das 16h30, Nelsivan Araújo passou por audiência de custódia, assistido pela Defensoria Pública do Tocantins e depois transferido para a Unidade Prisional Barra da Grota (UTPBG), em Araguaína.

O JTo tenta contato com o defensor público Sandro Ferreira Pinto, que assiste o suspeito.

Com o suspeito, os policiais apreenderam:

1 folha de caderno com vários nomes e números de telefone

1 cartão nubank em nome de Cicera P Silva

1 cartão Bradesco em nome de Nelsivan Jovan de Araújo

1 Bíblia pequena com algumas anotações a mão

2 aparelhos celulares

R$ 94,00

Confira o vídeo da audiência de custódia com o suspeito.