Perna amputada de pintor que furtou no estacionamento de mercado ajuda polícia a prender suspeito

A Polícia Militar prendeu um pintor, de 39 anos, nesta quarta-feira, 28, por volta de 1h, suspeito de furtar um aparelho celular no estacionamento de um hipermercado atacadista na região sul da capital. O suspeito tem a perna direita amputada, característica física que ajudou a polícia a identificar o suspeito, depois que a vítima do furto, ocorrido no dia 26, apresentou i...