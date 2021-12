Vida Urbana Permissionários de transporte intermunicipal terão até março para atualizar cadastro anual Conforme decreto publicado no Diário Oficial do estado (DOE) desta terça-feira, 14, o prazo que antes era até o dia 31 de dezembro de 2021, agora se estende até o dia 31 de março de 2022

O prazo da Atualização Cadastral Anual dos concessionários e/ou permissionários do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros teve prorrogação. Conforme decreto publicado no Diário Oficial do estado (DOE) desta terça-feira, 14, o prazo que antes era até o dia 31 de dezembro de 2021, agora se estende até o dia 31 de março de 2022. De acordo com o art....