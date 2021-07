Vida Urbana Periquito raro, tiriba-do-paranã vira símbolo municipal de Aurora em iniciativa para evitar extinção Espécie é uma das aves mais ameaçadas do Estado e do Brasil, no entanto, com esse reconhecimento as esperanças dos estudiosos da área é que venham mais ações ambientais para preservação e proteção do pássaro

Além da arara-canindé (Ara ararauna) ser um dos símbolos do Tocantins, por carregar as cores do Estado em sua plumagem, agora um raro periquito também ganha reconhecimento por sua importância no ecossistema do Estado na região sudeste do Tocantins. É o tiriba-do-paranã (𝘗𝘺𝘳𝘳𝘩𝘶𝘳𝘢 𝘱𝘧𝘳𝘪𝘮𝘦𝘳𝘪) que passa a ser a ave-símbolo, reconhecida por lei do município d...