Vida Urbana “Perdi tudo. Fiquei só com a roupa do corpo”, diz mãe de Saphira após ter casa incendiada Na casa incendiada morava a menina Saphira, 11 anos; ela desapareceu no final de maio do ano passado e até hoje a família não tem notícias do paradeiro da criança; a mãe da menina acredita que o desaparecimento da filha possa estar relacionado com a família suspeita de ter colocado fogo em sua casa

A dona de casa Susana Ferreira Lima, 42 anos, relata que perdeu todos os pertences que estavam na casa que foi incendiada no último sábado, 19, no setor Morada do Sol, região Sul de Palmas. Segundo a vítima, mesmo com a residência queimada, ela não conseguiu prestar o Boletim de Ocorrência na Polícia Civil. Susana é mãe de Saphira, 11 anos, que desapareceu no ano passado, e...