Vida Urbana Percentual de mulheres no mercado de trabalho bate recorde, mas ainda é inferior a 50% Nível da ocupação delas alcança 48,1% no 2º trimestre, distante do patamar masculino (68,3%), conforme IBGE

O nível da ocupação das mulheres no Brasil bateu recorde no segundo trimestre deste ano, mas ainda é inferior a 50%, apontam dados divulgados nesta quinta-feira (15) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O indicador mede o percentual de pessoas que estão trabalhando (ocupadas) em relação ao contingente total com 14 anos ou mais. Entre as mul...