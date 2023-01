Vida Urbana Período para atualização cadastral e vistoria do transporte escolar em Palmas começa na segunda, 16 Portaria que estabelece prazo e documentação está publicada no Diário Oficial do Município de segunda-feira, 9

Começa na próxima segunda-feira, 16, o período para atualização cadastral e vistoria do transporte escolar em Palmas, conforme a Portaria n° 12/2023 de 5 de janeiro de 2023, da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (SESMU), publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de segunda-feira, 9. O período segue até o dia 31 de janeiro. De acordo com a ...