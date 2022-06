Vida Urbana Período de vazio sanitário no Tocantins começa nesta sexta-feira, 1° Sojicultores ficam proibidos de manter plantas vivas de soja no campo durante o vazio sanitário que segue até 30 de setembro

O Tocantins inicia a partir desta sexta-feira, 1°, o período do vazio sanitário, no qual ficam proibidos o plantio e a manutenção de plantas vivas da oleaginosa em lavouras de sequeiro, como medida preventiva de controle da ferrugem asiática, principal praga que ataca a cultura da soja. Na safra de 2021 e 2022, pelo menos 1.994 propriedades com cultivo de soja n...