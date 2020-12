Vida Urbana Período de doações da Campanha Natal Presente termina nesta terça-feira Roupas, alimentos e brinquedos doados podem ser entregues no Palmas Shopping

Termina nesta terça-feira, 15, o período para as doações de roupas, brinquedos e alimentos da campanha Natal Presente. Essa é a 6ª edição do projeto e os donativos podem ser entregues no Palmas Shopping, na Capital. A iniciativa da TV Anhanguera é tradicional em Palmas, entretanto, pela primeira vez, além de brinquedos, haverá arrecadação de roupas e a...